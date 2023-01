Ob kresovanjih 1600 klicev na interventno številko 112

Operaterji deželne interventne telefonske številke 112 so imeli včeraj in ponoči polne roke dela. Ob tradicionalnih kresovanjih ob prazniku treh kraljev, ki so zaživela po deželi, so namreč v 24 urah prejeli kar 1600 klicev v sili. Skoraj polovica jih je bilo neustreznih, so sporočili. Od ostalih jih je bilo z Videmskega 275, s Tržaškega 263, s Pordenonskega 189 in z Goriškega 124. Nekaj so jih prejeli tudi izven dežele.

V glavnem je šlo za potrebo po nujni zdravniški pomoči, več klicev je bilo tudi za gasilce, karabinjerje in policiste. Mnogi so bili povezani s praznovanji ob prazniku svetih treh kraljev oz. s kresovanji. Več ljudi je na interventno telefonsko številko poklicalo tudi, ko je videlo ogenj in dim, pripetilo pa se je med drugim več prometnih nesreč.