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Referendum

Ob rekordni udeležbi preobrat še na referendumu o RTV prispevku

Sveži izidi, ki jih je v zgodnjih jutranjih urah objavila DVK, so pokazali rahlo prednost »proti« pri enem od treh posvetovalnih referendumov

Jaruška Majovski |
Slovenija |
12. okt. 2026 | 9:48
    Ob rekordni udeležbi preobrat še na referendumu o RTV prispevku
    Referendumsko glasovanje na tržaškem konzulatu (FOTODAMJ@N)
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Zadnji neuradni izidi o nedeljskem glasovanju na štirih referendumih v Sloveniji, ki jih je v zgodnjih jutranjih urah objavila DVK, so pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka pokazali preobrat.

Pri 99,98 % preštetih glasovnic je glasov proti 50,04 % (461.765), tistih za pa 49,96 % (461.073). Zaradi majhne razlike bodo odločilni glasovi, oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije, preštele danes po 12. uri, medtem ko bodo rezultate prispelih glasov iz tujine šteli šele 19. oktobra.

Že pred tem pa je v nedeljo pozno zvečer do preobrata prišlo pri zakonodajnem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki je bil zavrnjen.

Udeležba na referendumih je bila rekordna: na vseh štirih je dosegla 54,55 odstotka.

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