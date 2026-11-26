Sneg je ob prehodu vremenske fronte v FJK pobelil gore in Kanalsko dolino. Povečini ga je padlo od 10 do 20 centimetrov, ponekod tudi več. Poleg običajnih višje ležečih zimskih središč, kot so denimo Zoncolan, Višarje ali Piancavallo, se je več centimetrov visoka debela snežna odeja nabrala tudi v Plodnu ali v Forni di Sopra.

Popoldne se bo vreme postopno izboljšalo, možne pa bodo še občasne manjše krajevne padavine. Jutri bo zmerno oblačno in povečini suho. Ob morju bo pihala burja. Hladneje bo.