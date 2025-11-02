»Ob teh skladbah se starejši takoj počutijo doma«

Okoliščine pogovora niso bile najbolj obetavne. Bil je četrtek z več obveznostmi, lilo je. Tudi to, da je Mitja Tull ravno prišel iz doma za starejše občane na Padričah, naj načeloma ne bi bilo najboljše izhodišče za intervju. A mlademu glasbeniku po rodu iz Saržente v Beneški Sloveniji obiski v domovih ugajajo. Tja gre z dvema harmonikama in z nastopanjem si služi kruh. V tem uživa.

Na Instagramu ste ravno objavili, da ste sklenili sodelovanje s še dvema domovoma za starejše občane, zato jih je zdaj skupno 15. Kako si razlagate tolikšno povpraševanje za svoje nastope s harmoniko?

V Trstu sem verjetno edini, ki se profesionalno ukvarja s tem poslanstvom. Pred mano verjetno nihče ni pomislil, da bi to lahko postalo pravo delo. Jaz sem se tega domislil sam, seveda s podporo nekaterih ljudi.

Mlad fant pomisli na nastop v domu za starejše ... Kako se to zgodi?

Haha, pride med nočjo.

O tem, kako glasba učinkuje na starostnike in bolnike z demenco, obstaja več dokumentarcev. Ganljivo je videti, kako se odsotni in izgubljeni pogledi nenadoma zbistrijo. Ste to doživeli tudi sami?

Vsak dan! Zato mi ni dolgčas. Nastopam za različne skupine ljudi, tiste s hudimi težavami in tiste z manjšimi, tiste z alzheimerjem in tiste brez alzheimerja ... Res je fascinantno, kako reagirajo. Včeraj, na primer, sem prvič nastopil v domu v Drevoredu 20. septembra. Neka pacientka me je sprejela tako, da je začela kričati name. Pač, se zgodi, če si nov ... A takoj, ko je slišala harmoniko, se je situacija popolnoma spremenila. Gospa je bila celo uro nasmejana in pela v nek predmet, kot da bi bil mikrofon. Ko to doživiš, ti je v veliko zadoščenje in greš domov nasmejan.