Avstrija trdi, da so uresničili priporočila glede Peršmanove domačije

Po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva je bilo uresničenih vseh 13 priporočil, ki jih je posebna komisija za Peršmanovo domačijo oblikovala po lanski sporni več ur trajajoči policijski raciji na tamkajšnjem antifašističnem taboru, ki je močno odmevala med slovensko manjšino in tudi v Sloveniji. Domačija pri Železni Kapli na Koroškem je pomemben kraj spomina, saj se je tam leta 1945 zgodil pokol družin Sadovnik in Kogoj.

Posebna strokovna komisija, ki jo je imenoval avstrijski notranji minister Gerhard Karner, je po preučitvi sporne racije oblikovala priporočila za trajno izboljšanje strokovnosti organov pregona, zlasti glede njihovega ravnanja na zgodovinsko občutljivih krajih, kot je npr. Peršmanova domačija. Med priporočili so obvezni obiski tega spominskega kraja za vse policijske pripravnike na Koroškem, s katerimi želijo okrepiti ozaveščenost, pa tudi upoštevanje znanja jezikov manjšin kot prednosti pri zaposlovanju, je poročala STA.

Po navedbah ministrstva so bila nekatera priporočila vključena v direktivo z naslovom Intervencije na spominskih območjih in krajih spomina, med drugim obstaja tudi zahteva po večji občutljivosti in celovitem dokumentiranju med policijskimi postopki na takšnih lokacijah. Avstrijsko notranje ministrstvo namerava naročiti znanstveno raziskavo o pokolu na Peršmanovi domačiji, kmalu pa naj bi bila naročena priprava dvojezične publikacije. Poleg tega je bil grob žrtev s Peršmanove domačije vključen v državni sistem skrbi in vzdrževanja za vojna grobišča. Poleg tega dežela Koroška pripravlja sporazum s partizanskim združenjem, ki bo zagotovil podporo za redno vzdrževanje partizanskih grobov, ki so že pravno priznani kot vojna grobišča.

Iz Društva Peršman in Zveze koroških partizanov, ki upravljata muzej na omenjeni domačiji, so skupaj z organizatorji antifašističnega tabora podali mešano oceno glede izvajanja priporočil, ob tem so kritični do počasne pravne obravnave policijske intervencije pri Peršmanu. Priznavajo, da so bili storjeni nekateri pomembni koraki, kot so denimo tisti, povezani z grobom, a da se morajo te stvari pristopi urediti dolgoročno in zavezujoče. Poudarili so pomen ozaveščanja vseh policistov in policistk, ki službujejo na Koroškem. Skrbi jih tudi pomanjkanje finančne varnosti muzeja. »Kot edini muzej v Avstriji, ki se posveča odporu proti nacističnemu režimu in zgodovini koroških Slovenk in Slovencev, Muzej Peršman potrebuje zanesljivo in dolgoročno financiranje - tudi s strani zvezne države,« so zapisali.

Tudi kazenskopravna obravnava, vključno s postopkom zaradi zlorabe uradnega položaja zoper tri uradnike, odgovorne za racijo, še ni končana. Leto dni po objavi poročila strokovne komisije še vedno manjkajo bistvene informacije in vidne posledice. Zato zahtevajo popolno in transparentno razjasnitev policijske intervencije ter učinkovite ukrepe, če bodo ugotovljene kršitve zakonodaje.