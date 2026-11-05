Ameriški demokrati so na vmesnih volitvah dosegli precej več, kot so napovedovale ankete, zato je po oceni Elisabette Vezzosi, profesorice zgodovine ZDA na Univerzi v Trstu, rezultat izjemen ravno zaradi obsega zmage. Zanimalo nas je, ali izid volitev razume kot dosežek demokratov, poraz republikancev ali nezaupnico Donaldu Trumpu. »V prvi vrsti gre za veliko zavrnitev Trumpove politike,« nam je odgovorila. Dodala je, da so republikanci plačali račun večletnega poistovetenja s predsednikom. Po njenem mnenju gre tudi za zasluženo zmago demokratov, ki so tokrat znali povezati zmernejše in radikalnejše krilo stranke brez notranjih sporov in javnih razhajanj.

V ospredju predvolilne kampanje je bilo gospodarstvo. Visoka inflacija in življenjski stroški so prizadeli tudi Trumpovo volilno jedro, gibanje MAGA, ki ga v veliki meri sestavljajo pripadniki srednjega in nižjega sloja. »Tudi volivci MAGA so opazili, da obljube niso bile izpolnjene. K splošnemu nezadovoljstvu so prispevale carine, ki so škodovale ameriškim državljanom, in zunanja politika. Trump je obljubljal konec vojn, a jih je v bistvu le še zaostril, spopad z Iranom pa je postal močvirje brez jasnega izhoda. Njegove trditve o zmagi v tej vojni so še en primer politike, ki temelji na neresnicah,« je ocenila Vezzosi.

Volilni poraz je tudi udarec Trumpovemu razumevanju oblasti. Naša sogovornica je opozorila na prizadevanje trenutne administracije, da bi izvršna veja prevzela še pristojnosti zakonodajne in sodne, ter na množično uporabo izvršnih ukazov namesto zakonov. Po njenih podatkih jih je Trump doslej izdal kar 265. »Takšna teorija oblasti je zdaj povsem v ruševinah,« je ocenila.

Kakšen pa bo drugi del Trumpovega mandata? Elisabetta Vezzosi je komentirala, da se z demokratsko večino v kongresu odpirata možnost zakonodajnega zastoja in spopad z že obljubljenim predsednikovim vetom. Po njenem mnenju bodo demokrati sprožili tudi sodne postopke zaradi spornih ravnanj predsednika in koristi, ki naj bi jih od njegovih odločitev imeli bližnji. »Pred nami bodo težka leta,« je zaključila.