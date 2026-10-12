Ob začetku cepljenja proti sezonski gripi Fedriga nastavil ramo

»Zaščitite sebe. Zaščitite tiste, ki so vam blizu.« S tem geslom bo potekala deželna cepilna kampanja proti sezonski gripi 2026/2027, ki se začenja v sredo. Z začetkom hladnejših jesenskih dni je čas za cepljenje, saj je preventiva najboljše orožje proti akutnim okužbam dihal.

Hospitalizacija okuženih še dodatno bremeni zdravstveni sistem, zaradi širjenja okužb z gripo se poveča število odstotnih v službi in v šoli, za starejšo in ranljivejšo populacijo pa so lahko epidemije celo smrtno nevarne, je poudarila Cristina Zappetti, referentka za nalezljive bolezni v Centralni direkciji za zdravje, socialne zadeve in invalidnost, ki je predstavila tudi nekatere podatke. Lanska sezona gripe je dosegla vrhunec med 11. in 12. tednom leta 2026. Vsako epidemijo virusov, ki povzročajo okužbo dihal, spremlja povečanje umrljivosti, je poudarila Zappetti. Kar se tiče števila cepljenih med starejšimi od 65 let, je izpostavila, je to v Deželi FJK nekoliko višje od državnega povprečja. Število cepljenih se je v zadnjih letih postopoma večalo in doseglo vrhunec med pandemijo covida-19. Po covidu se je trend spremenil, je še povedala.

Za nekatere skupine je cepljenje proti gripi posebej priporočeno in brezplačno. Mednje sodijo osebe, starejše od 60 let, otroci od 6. meseca do 6. leta starosti, nosečnice, matere v dobi dojenja in osebe vseh starosti z boleznimi, ki povečujejo tveganje za zaplete zaradi gripe. Prav tako se bodo lahko zastonj cepili zdravniki, zaposleni v ustanovah za dolgotrajno oskrbo, policisti, gasilci, živinorejci, veterinarji in krvodajalci. Starejšim in ranljivejšim še vedno priporočajo tudi cepljenje proti covidu -19.

Predstavitve sta se udeležila predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, ki se je na kraju tudi sam cepil, in deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi. Odbornik za zdravstvo Riccardi je dejal, da z odmerkom cepiva ne zaščitimo le sebe, temveč tudi druge.»Cepljenje je osebna izbira, ki pa vpliva na skupnost. Preobremenjen zdravstveni sistem zaradi okužb z gripo je namreč manj učinkovit,« je nadaljeval prevzel Fedriga.