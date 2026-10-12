Boris Mijić (Resnica) odstopil, Tea Košir zapustila Demokrate

V slovenskem državnem zboru prihaja do premikov, ki pa naj ne bi spremenili razmerij med opozicijo in večino v parlamentu. Po večmesečnih aferah, ki so prišle na dan okrog poslanca stranke Resnica Borisa Mijića, se je danes ta odločil za umik, potem ko ga je izvršilni odbor stranke, na listi katere je bil izvoljen, izključil iz svojih vrst in pozval k odstopu. S tem Mijić tudi ne bo imenovan v delegacijo DZ v Svetu Evrope, je sporočil Zoran Stevanović, predsednik stranke Resnica, ki se predstavlja kot ne desna ne leva, a se je pred nekaj dnevi včlanila v skrajno desno stranko Evropa suverenih narodov (ESN), med ustanovitelji katere je nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD).

Mijić, ki ga bremenijo dolžniške afere (več tisoč evrov je dolžan delavcem podjetja Progros, pa tudi državi) ter zavajanje o doseženi izobrazbi, je že podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Ker je odstopil po 10. oktobru, ki je zaznamoval šest mesecev od začetka mandata, ga bo v DZ zamenjal prvi neizvoljeni na listi stranke Resnica, predvidoma bo to Slavko Mohorič. Če bi Mijić odstopil pred tem datumom, bi za nadomestitev njegovega mandata bile potrebne nadomestne volitve.

Stevanović je danes priznal, da Mijića niso pozvali k odstopu pred 10. oktobrom, ker je Resnica zaradi svojega programa dobila pet mest v državnem zboru. »Svoj program pa lahko uresničimo samo s petimi mandati,« je dejal Stevanović, ki je tudi predsednik DZ.

Nadaljevala bo kot nepovezana poslanka

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tea Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča Demokrate Anžeta Logarja, je poročala STA. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijska zaveze in podpirala dobre predloge.