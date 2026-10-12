Za večje količine hrane, alkohola in kozmetike nista znala pojasniti izvora

Karabinjerji iz Palmanove so zaradi prikrivanja ukradenega blaga in nezakonitega posedovanja orožja ovadili dva tuja državljana, stara 42 in 34 let, stanujoča v tujini. Minuli petek so v bližini Červinjanja ustavili avtomobil s francoskimi registrskimi oznakami, v katerem sta bila ovadeni osebi. Pri pregledu vozila so karabinjerji odkrili devet torb, v katerih so naleteli na večjo količino hrane – sladkarij, sira in tunine –, alkoholnih pijač in kozmetičnih izdelkov, za katerih 42-letnik in 34-letnik nista znala pojasniti izvora. Pri nadaljnjem pregledu vozila so karabinjerji na sopotnikovi strani odkrili preklopni nož. Zasegli so tako nož kot sumljivo blago in moška ovadili tožilstvu. Karabinjerji iz Palmanove nadaljujejo z zbiranjem informacij, da bi prišli do izvora zaseženih artiklov, skupna vrednost katerih znaša več kot 2000 evrov. Lokalna podjetja ali trgovine, ki so bila nedavno žrtev tatvin, naj pokličejo na 0432 835 100.