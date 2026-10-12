Fedriga: Za občinske volitve v Trstu sem na razpolago

Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je danes ob robu novinarske konference ponovil stališče, ki ga je izrazil že julija, ko je prvič omenil možnost kandidature na občinskih volitvah v Trstu, ki bodo leta 2027. »Hvaležen sem vsem, ki me nagovarjajo, naj kandidiram za župana Trsta. Ampak take odločitve je treba sprejemati v skupnem interesu, ne pa na podlagi ambicij te ali one stranke. Zato sem glede tega vprašanja na razpolago koaliciji, svoji skupnosti. Nisem pa edini: veliko je sposobnih ljudi, ki bi se lahko preizkusili v tej nalogi. Če bo treba zavihati rokave, bom dal vse od sebe,« je dejal Fedriga.