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Fedriga: Za občinske volitve v Trstu sem na razpolago

Predsednik deželne vlade FJK je ponovil, da ne izključuje možnosti kandidature na občinskih volitvah leta 2027

Spletno uredništvo |
Trst |
12. okt. 2026 | 16:58
    Fedriga: Za občinske volitve v Trstu sem na razpolago
    06/10/26 CAPRIVA (Villa Russiz) Inaugurazione Country House. Foto Tibaldi massimiliano fedriga( Daniele Tibaldi / FOTOGRAFI )
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Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je danes ob robu novinarske konference ponovil stališče, ki ga je izrazil že julija, ko je prvič omenil možnost kandidature na občinskih volitvah v Trstu, ki bodo leta 2027. »Hvaležen sem vsem, ki me nagovarjajo, naj kandidiram za župana Trsta. Ampak take odločitve je treba sprejemati v skupnem interesu, ne pa na podlagi ambicij te ali one stranke. Zato sem glede tega vprašanja na razpolago koaliciji, svoji skupnosti. Nisem pa edini: veliko je sposobnih ljudi, ki bi se lahko preizkusili v tej nalogi. Če bo treba zavihati rokave, bom dal vse od sebe,« je dejal Fedriga.

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