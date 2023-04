Oba vpletena v nesrečo pogledala pregloboko v kozarec

Koprski policisti so včeraj popoldne posredovali v mestni okolici, kjer sta trčila avtomobil in tovorno vozilo. Voznika sta jo na srečo odnesla brez omembe vrednih poškodb, nastala pa je gmotna škoda.

Obema so policisti opravili alkotest. Pri 70-letnemu vozniku avtomobila, slovenskemu državljanu, je rezultat pokazal 0,75 mg/l, pri 53-letnem vozniku tovornega vozila, državljanu Poljske, pa rezultat 0,25 mg/l. Oba sta torej pogledala pregloboko v kozarec. Prvemu, ki je povzročil nesrečo, sledi obdolžilni predlog, so zapisali policisti, drugemu pa so izdali plačilni nalog.