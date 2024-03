Koprski policisti so včeraj popoldne na Jelšanah imeli v postopku dva voznika avtomobilov. Prvemu, 49-letnemu državljanu Hrvaške, so zasegli vozilo, ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo že pred časom odvzeto. Opravili so hitri test za droge, ki je bil pozitiven, odredili so zato strokovni pregled.

Za njim je pripeljala še 28-letna državljanka Hrvaške, ki nima vozniškega dovoljenja, tudi njej so zasegli vozilo. Za oba voznika sledi obdolžilni predlog.