Obalna straža tudi pred prazniki skrbi za varnost ribjih jedi

Obalna straža izvaja v predprazničnem obdobju posebne kontrole, ki jih je poimenovala SpINNaker, s katerimi želi na državni ravni preprečiti nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov. V prvi fazi, ki je trajala od 13. do 30. novembra, so identificirali ladje in prodajalce, ki bi jih lahko kontrolirali. V drugi fazi, ki je potekala od 1. do 15. decembra so izvedli te kontrole, v tretji fazi pa bodo kontrole izvajali še bolj usmerjeno.

V tem času so na državni ravni izvedli 10.850 kontrol, ki bodo pripomogle k temu, da bo na trgu mogoče kupiti varne ribje izdelke. V letu 2023 je obalna straža izdala za 7,5 milijona evrov glob.

Na deželni ravni so kontrole večkrat izvajali na mejnih prehodih, ribijih tržnicah in v trgovinah. Izvedli so 188 kontrol in izdali šest glob v skupni vrednosti 10.900 evrov.