Obhajilo v brk nasprotnikom slovenščine

Deset otrok bo danes v Trčmunu v Beneški Sloveniji prejelo prvo sveto obhajilo v slovenščini, kar se v dolinah pod Matajurjem še ni zgodilo.

Zasluga gre mami ene od prvoobhajank Vesni Jagodic in veroučiteljici Aniti Bergnach, ki sta pred tremi leti dali pobudo za nauk v slovenščini in vztrajali, tudi ko so se po robu postavili nekateri znotraj Cerkve.

Starši desetih otrok so si sicer želeli, da bi bila maša v Špetru, kjer otroci obiskujejo dvojezično šolo Pavla Petričiča. A tamkajšnji župnik je temu nasprotoval.

Zato bo danes praznik v Trčmunu, kjer se je leta 1863 rodil Ivan Trinko in kjer je tudi pokopan. Po današnji maši bodo otroci in starši tudi obiskali njegov grob. Tako se bo zaključila zgodba, ki se je začela pred dobrimi tremi leti in vmes prišla tudi v medije.

Ključno vlogo je leta 2017 odigral takratni župnik v Fojdi Giovanni Driussi, ki je podprl željo staršev špetrskih učencev. Najprej je skušal prepričati župnika v Špetru in v Čedadu, kar pa ni zaleglo. Zato je on dal soglasje za nauk v slovenščini.

Srečanja z otroki je vodila Bergnachova, sodelovala pa je tudi Jagodičeva, ki je s kitaro popestrila urice. Nato je na pomoč pristopil še duhovnik v Trčmunu in Sovodnji Božo Zuanella, ki bo danes tudi daroval mašo. Z njim bo za oltarjem tudi Marino Qualizza.

