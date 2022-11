Obilne padavine povzročajo težave v FJK

Val obilnih padavin je ponoči po pričakovanjih zajel zlasti nekatere nižinske in gorate predele Furlanije - Julijske krajine. Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so zaradi poplav posredovali zlasti v Vidmu in v krajih Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro in Bagnaria Arsa. V Gradežu je visoko plimovanje morja doseglo opozorilno mejo, stanje nadzorujejo prostovoljci civilne zaščite. Prav tako so prostovoljci civilne zaščite iz devinsko-nabrežinske občine posredovali v Ribiškem naselju, kjer so postavili zaščitne pregrade pred poplavami morja.

V nočnih urah je ponekod padlo več kot 60 litrov dežja na kvadratni meter, še najmanj po pričakovanjih pa ob morju, kjer piha okrepljen jugovzhodni veter.

Vremenska fronta bo v večernih urah zapustila naše kraje. Dopoldne in v opoldanskih urah se bodo še pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, med njimi bo možen tudi kakšen naliv. Ob morju bo pihal jugovzhodni veter.

V popoldanskih urah ali proti večeru bodo padavine postopno oslabele in ponehale, vreme se bo postopno izboljšalo.

Jutri bo povečini sončno, pihala bo zmerna burja in bo prehodno precej hladneje.

Tudi v nedeljo bo sončno, pihala bo šibka burja. Čez dan bo spet topleje.