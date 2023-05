Obilno deževje povzročilo poplave v Slavoniji

Severovzhod Hrvaške je v petek zajelo obilno deževje, ki je v več delih Slavonije povzročilo poplave. O poplavljenih ulicah in objektih med drugim poročajo iz mesta Požega ter iz krajev blizu Virovitice.

Zaradi poplav so morali v Požegi po navedbah tamkajšnjih gasilcev zapreti več cest. V tem mestu so v petek opravili več kot 30 intervencij, v katerih je sodelovalo 20 gasilcev. Večinoma so črpali vodo iz stanovanjskih in poslovnih objektov.

V kraju Čačinci severno od Požege pa so poplave močno poškodovale tamkajšnji vrtec, ki so ga odprli pred letom in pol. Voda je v vrtcu segala skoraj do stropa, gasilci pa danes tam začeli odstranjevati vodo in mulj. Po prvih podatkih so talne obloge in oprema v vrtcu skoraj povsem uničeni. 75 otrok, ki obiskujejo vrtec, bodo po napovedih začasno premestili v prostore bližnje osnovne šole.