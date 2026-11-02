Nočejo, da bi zelenje nadomestil beton

V svetoivanski Ulici Verga raste gozdič, zelena površina, do katere je bilo mogoče nekoč prek vhoda, ki je danes zaprt, dostopati tudi iz Ulice Roveri. Zelena parcela je v lasti Občine Trst, ki jo namerava – po informacijah krajanov – v prihodnjih mesecih prodati na dražbi. Ker gre za zazidljivo območje, se tamkajšnji stanovalci bojijo, da bi bodoči lastnik goščavo zravnal z zemljo in zabetoniral ta zeleni kotiček med stanovanjskimi bloki.

Prebivalci območja so začeli v sodelovanju z levo sredino v šestem rajonskem svetu zbirati podpise pod odprto pismo, ki ga bodo poslali občini. V njem občino pozivajo, naj prekliče kupčijo in ohrani ta košček zelenja. Podpise bodo od srede zbirali tudi na sedežu sindikata SPI CGIL v Ulici San Cilino. Kot so razložili na sobotnem srečanju z mediji, je zeleno površino na tem območju že v prvi polovici 19. stoletja uredil Nicola Bottacin. Bogat trgovec in navdušenec nad botaniko je prijateljeval celo z Maksimiljanom Habsburškim. Nedaleč stran, v današnjem Svetoivanskem parku, je imel vilo, v kateri je danes luksuzna nastanitev.Rajonska svetnika Leo Brattoli (Zdaj Trst) in Rossana Zagaria (Demokratska stranka) sta opozorila, da je zeleno območje še kako pomembno, predvsem v luči vse bolj vročih poletij, ko lahko občani v senci dreves poiščejo vsaj malo osvežitve. Gozdič je resnici na ljubo zaraščen, del parcele stanovalci uporabljajo kot parkirišče za osebna vozila. Podpisniki pisma pa bi si želeli, da bi namesto novogradenj tam nastala manjša urejena zelenica, ki bi jo lahko učinkovito povezali tudi z bližnjim Svetoivanskim parkom.