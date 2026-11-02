Zverev od danes na prestolu svetovnega tenisa

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je danes na posodobljeni svetovni lestvici ATP postal številka 1 moškega tenisa. Devetindvajsetletni Nemec je s prvega mesta lestvice zrinil že dlje časa poškodovanega Južnotirolca Jannika Sinnerja. Med najboljšo petstoterico igralcev je od Slovencev le Sebastian Dominko na 456. mestu.

Zverev, ki je letos osvojil grand slama v Parizu in New Yorku, je ob odsotnosti Sinnerja že nekaj časa vedel, da bo sezono končal kot vodilni igralec na svetu, to pa je dokončno potrdil z zmago v osmini finala turnirja na Dunaju, ki ga je končal v polfinalu.

Postal je 30. igralec na vrhu razpredelnice ATP po letu 1973, hkrati pa drugi najstarejši po Avstralcu Johnu Newcombu, ki je bil 1974 star 30 let. Ob tem je tudi prvi nemški tenisač na vrhu sveta po Borisu Beckerju leta 1991.

Zverev ima na vrhu lestvice 9550 točk, Sinner pa 9450. Na tretjem mestu je ostal španski as Carlos Alcaraz (6100), ki je osvojil dunajski turnir.

Za edino drugo spremembo v »top 10« je poskrbel Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je s sedmega mesta zdrsnil zunaj elitne deseterice (13.).

Prvič je med elito napredoval komaj 20-letni Španec Rafael Jodar, s čimer je zaokrožil eno najbolj izjemnih sezon preboja v zgodovini turneje ATP.