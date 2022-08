Obletnica tragedije in laži o fotografiji

Na včerajšnji dan pred 80. leti (31.7.1942) so italijanski okupatorji na Križni gori nad vasico Sv. Ana v Loški dolini ustrelili pet mladih domačih fantov. Vsi so bili iz Dan v Loški dolini. Italijanski fašisti so ta dogodek kakor tudi številne druge svoje zločine fotografsko zabeležili. Fotografija prikazuje zadnji trenutek še živečih prestrašenih žrtev, s hrbtom obrnjenih proti strelskemu vodu. Ustreljeni so bili Franc in Feliks Znidaršič, Janez Krajc ter Franc in Edvard Škerbec.

Do lani smo lahko videli le hrbte žrtev, fotografijo pa so pogosto zlorabljali italijanski politiki in mediji, je na facebooku zapisal Jani Alič, član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Tone Šepec iz Dan se je odločil raziskati, kdo so bili talci, poiskal pa je tudi njihove obraze. Lani so jih prvič videli v časopisu ZZB NOB Svobodna beseda. Alič je njegov odgovorni urednik.

V sklopu dneva spominjanja (10. februar) na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre se je ta fotografija začela redno pojavljati v italijanskih medijih, a v čisto drugem zgodovinskem okviru. Kljub temu, da je zgodovinska stroka v Sloveniji zelo hitro reagirala in označila fotografijo za lažno, se je podoba še naprej pojavljala v medijih in vabilih na prireditve ob 10. februarju širom po Italiji.