Obletnico koroškega plebiscita bi hoteli obeležiti dvojezično

Na avstrijskem Koroškem bodo v petek obeležili 105. obletnico plebiscita, na katerem se je večina prebivalstva južne Koroške odločila, da želi postati del Avstrije. Pobuda za mirno sožitje občine Bistrica nad Pliberkom pred obletnico predlaga dvojezično in bolj vključujočo spominsko slovesnost v tej občini.

Plebiscit na avstrijskem Koroškem 10. oktobra 1920, ki je potekal v skladu s pariško mirovno konferenco, je določil mejo med tedanjo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo. Ob njegovih v več krajih tradicionalno potekajo spominske slovesnosti. A kot v današnjem sporočilu za javnost poudarja Pobuda za mirno sožitje občine Bistrica nad Pliberkom, je tamkajšnjo slovesnost doslej organiziralo društvo brambovcev, pri čemer ni upoštevalo dvojezičnosti občine in je po oceni pobude slovesnost zasnovalo vsebinsko enostransko.

Postavili tudi transparente

Predlagali so zato, naj bo letošnja slovesnost dvojezična, organizira naj jo občina, pri njeni pripravi pa naj sodeluje tudi slovenska skupnost. Predstavnika pobude, nekdanja podžupana Peter Winkl in Andrej Wakounig, sta poudarila, da ta praznik spomina pripada vsem ljudem v regiji, ne glede na to, kateri jezik govorijo. Predstavniki pobude so v Šmihelu postavili tudi transparente z napisom »10. Oktober für ALLE - za VSE«.