Obsežna iskalna akcija v Tolmeču

V Tolmeču se danes nadaljuje obsežna iskalna akcija za 81-letnim moškim, ki ga svojci že drugi dan pogrešajo. Včeraj je potekala pozno v noč, potem so jo prehodno prekinili. Na delu so reševalci gorske reševalne službe, gasilci, reševalci finančne policije, karabinjerji in vodniki reševalnih psov. Danes zjutraj je priletel tudi helikopter civilne zaščite, ki preletava območje. Moškega iščejo v gozdovih med Tolmečem in krajem Cavazzo Carnico. Njegov avtomobil so včeraj popoldne zasledili v bližini mostu Avons. V dopoldanskih urah se bodo reševalcem pridružile tudi enote civilne zaščite za iskanje z droni.