Mladi želijo varno prihodnost

Ob dnevu spomina na mrtve so v teh dneh v številnih krajih na Tržaškem potekale tradicionalne komemoracije, ki jih prirejajo kulturna društva, partizansko združenje VZPI-ANPI in druge organizacije. V nedeljo sta dve slovesnosti potekali v tržaških predmestnih predelih, in sicer pred Narodnim domom pri Sv. Ivanu ter pri spomeniku padlim na pokopališču pri Sv. Ani.

Pred spominsko ploščo za padle domačine, ki se nahaja na pročelju svetoivanskega Narodnega doma, je nedeljsko dopoldansko svečanost priredil Odbor za počastitev padlih v protifašističnem odporu za Sv. Ivan in Kolonjo, v katerem sodelujejo kulturni društvi Slavko Škamperle in Marij Kogoj, krajevni Pro loco, krožek SPI-CGIL in VZPI-ANPI. Ob začasni prometni zapori je dogodek povezoval Filip Kalc, ki je med drugim dejal, da nas morajo ti trenutki navdati z mirom »ter opomniti na pomen povezanosti in skupnosti«.

Pod vodstvom Ivana Žerjala je cerkveni pevski zbor Marij Kogoj zapel pesem Žrtvam v priredbi Frana Venturinija, besedo je nato prevzela raziskovalka Slovenskega raziskovalnega inštituta Ester Gomisel. Najprej je delila svoje nelagodje ob spoznanju, da je bil Slavko Škamperle, po katerem je poimenovano društvo, v katerem je dejavna, star 30 let - ravno toliko kot jih ima zdaj ona -, ko je izgubil življenje v tržaškem zaporu.

Nadaljevala je s prispodobo očal, ki so jih udeleženci tovrstnih slovesnosti podedovali od prednikov, »skozi njihove leče pa zgodovina ni več tako daleč,« saj so to nekakšna očala spomina ali očala zavedanja, bolečine in preporoda. »Izdelali so jih tisti, ki se jih danes spominjamo,« gojenje spomina na žrtve NOB pa nam ni pustilo samo kulturne dediščine in kulture spomina, »ampak tudi to, da drugače vidimo in gledamo. Da laže vidimo, prepoznamo, posledično branimo zatirance in njihove pravice ter obsojamo krivice.«