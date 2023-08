Obtičali na zemeljskem plazu

Dve pohodnici in dva pohodnika, stari od 20 do 30 let, obuti v športne sandale, so obtičali na območju, kjer se je pred nedavnim sprožil zemeljski plaz in niso mogli več naprej. Bilo pa je prepozno, da bi se vrnili nazaj v kočo v dolini Settimana, od koder so pohod začeli. Na kraj je prispel reševalni helikopter, na katerem je bil tudi gorski reševalec, usposobljen za pse. Vse štiri pohodnike in psa so z vitlom dvignili na helikopter in jih prepeljali v Forni di Sopra. Posredovanje se je zaključilo ob 20.30.