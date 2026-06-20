Od nedelje opozorilo zaradi vročine oranžno

Arso je za danes (soboto) za celotno Slovenijo zaradi vročine objavil rumeno opozorilo. Z nedeljo ga je za jugozahod Slovenije oz. za Primorsko poostril v oranžno barvo.

Arso danes celotno Slovenijo razen Primorske v popoldanskih urah z rumeno barvo opozarja tudi na morebitne nevihte, jutri pa opozorilo velja tudi Primorsko.

Danes med drugim na Arsu sredi dneva in popoldne priporočajo zadrževanje v senci in odsvetujejo velike fizične napore na prostem. »Jutri bodo visoke temperature vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« opozarjajo. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« so med drugim zapisali.