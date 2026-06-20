Veleposlanik Longar zadovoljen z opravljenim delom

Slovenski veleposlanik Matjaž Longar po štirih letih službovanja zapušča Italijo, na njegovo mesto prihaja Melita Gabrič, ki bo funkcijo prevzela konec avgusta. Rimski sprejem ob prazniku republike je bil za Longarja poslovilen, zato je njegov govor izzvenel tudi kot nekakšen obračun opravljenega dela. Da so odnosi med Italijo in Slovenijo zelo dobri, je tudi njegova zasluga.

Longar je kot dokaz prijateljskih odnosov med sosednjima državama izpostavil bazovsko spravno dejanje predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja ter uspeh lanske Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica. Da so meddržavni odnosi kakršni, kot so, sta zelo zaslužni tudi slovenska manjšina v Italiji ter italijanska v Sloveniji.

Na sprejemu sta spregovorila tudi Aljoša Ota, vodja Slovenske turistične organizacije v Italiji s sedežem v Milanu, ter senatorka Tatjana Rojc. Longarju, s katerim je zelo dobro sodelovala, se je Rojc zahvalila za skrb, ki jo je stalno namenjal Slovencem v Italiji, kar odraža pozornost, ki jo matična država izkazuje manjšini. Pri tem je omenila skupne rimske pobude, ki so jih izpeljali ob odločilni pomoči Zorka Pelikana.