Zavod GO! 2025 bo deloval do julija 2027, nato bo dediščina EPK odšla v Kulturni dom

Čeprav so v Mestni občini Nova Gorica v sprejetem občinskem odloku načrtovali, da bo ob koncu Evropske prestolnice kulture (EPK) počasi ugasnil tudi Javni zavod GO! 2025 - dokončno naj bi prenehal delovati konec letošnjega leta -, temu ne bo tako. Na četrtkovi seji so svetniki njegovo delovanje podaljšali do julija 2027.

Razprave na to temo skorajda ni bilo, saj je do pričakovane razprave o usodi dediščine EPK prišlo že pri odločanju o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom. Pri spremenjenem odloku o ustanovitvi tega javnega zavoda so namreč dodali novo področje, to je skrb za dolgoročne učinke EPK. Oddelek za dolgoročne učinke EPK bo skrbel za čezmejno in mednarodno sodelovanje, trajnostne učinke in razvoj uveljavljenih projektov EPK. Poseben del bo upravljanje nepremičnin, s katerimi sedaj upravlja GO! 2025.

Svetnik Oton Mozetič (Zveza za Primorsko) je v razpravi spraševal, kakšni bodo finančni učinki take odločitve. Spomnil je, da svetnikom še ni bilo predloženo poročilo o reviziji poslovanja javnega zavoda GO! 2025, kar so že večkrat zahtevali in kar je novogoriški mestni svet sklenil konec lanskega leta zaradi vseh informacij o nepravilnostih, ki so prišle v javnost.

Svetnica Elena Zavadlav Ušaj (Demokrati Anžeta Logarja) pa je dejala, da v sedanjem odloku ni večjih sprememb glede na predhodnega. Dejala je tudi, da tako majhen javni zavod z le 20 zaposlenimi ne potrebuje toliko vodstvenega kadra. Župan Samo Turel jo je opozoril, da to ne drži, saj v odloku ni nikjer zapisano, da bi vsakega izmed različnih področij v Kulturnem domu vodil drugi človek, pač pa da bo za vse odgovoren le direktor. Spomnil je še, da Kulturni dom trenutno vodi v.d. direktorja in da bo potrebno najprej zagotoviti pravo vodstvo te ustanove. Sklep o ustanovitvi Kulturnega doma je sicer podprlo 25 svetnikov, štirje so bili proti.