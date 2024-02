Od petka občutno poslabšanje vremena

Po oslabljeni vremenski fronti, ki je danes prešla naše kraje, bo ob vplivu anticiklona vreme do vključno srede spet bolj stanovitno. Mestoma bo v nižinah vsaj občasno zamegljeno in bo torej spremenljivo, zlasti v gorah pa bo za ta čas zelo toplo in bolj sončno. Anticiklon bo nato v drugi polovici tedna klonil pred globokim severnoatlantskim ciklonskim območjem, ki se bo spustilo nad severno Sredozemlje. Od petka se bo vreme tudi pri nas poslabšalo in se bodo ob okrepljenih južnih vetrovih pojavljale padavine, ki bodo ponekod pogoste in močne. Nekaj kapelj dežja bo lahko padlo že v četrtek, glavnino padavin pa, kot kaže, pričakujemo med petkom in soboto ter nato v noči na ponedeljek in v ponedeljek. Oblačno z občasnim dežjem bo, kot kaže, tudi v nedeljo. Vmes bodo obdobja s spremenljivim vremenom in z morebitnimi občasnimi delnimi razjasnitvami. Količine dežja bodo največje v severnih goratih predelih, nekoliko manjše pa ob morju. Meja sneženja se bo sprva dvignila nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, nato se bo nekoliko spustila. V gorah bodo zlasti v višjih predelih padle večje količine novega snega.

Vlažen in nestanoviten zrak se bo nato, kot kaže, zadrževal nad nami še vsaj v prvi polovici prihodnjega tedna, možno pa, da tudi dlje. Prevladovalo bo spremenljivo ali oblačno vreme z občasnimi padavinami in vmesnimi obdobji spremenljivosti. V začetku prihodnjega tedna bo nekoliko hladneje, vendar se bodo temperature še vedno povečini zadrževale nad dolgoletnim povprečjem.