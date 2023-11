Od sobote nočne temperature blizu ledišča

Najnižje nočne temperature bodo od sobote ponekod nekaj dni blizu ledišča. Za nocojšnjo vremensko fronto bo namreč prehodno pritekal hladnejši zrak. Danes ponoči in jutri zjutraj se bodo sicer pojavljale močne padavine, v gorah bo povečini snežilo. Jutri popoldne se bo ozračje začelo ohlajati in se bo vreme prehodno delno izboljšalo. V noči na soboto pa bo ponekod lahko še nastala kakšna ploha.

Že sobotno jutro bo hladnejše, živo srebro pa se bo spustilo najnižje v nedeljo in ponedeljek, ko se bo povečini razjasnilo. Nočne temperature se bodo tudi ponekod na Kraški planoti in na Goriškem lahko približale ledišču in bodo povečini od 0 do 5 stopinj Celzija, ob morju do okrog 10 stopinj Celzija. Ponekod bo lahko nastala slana. Hladneje bo tudi čez dan, najvišje dnevne temperature bodo v soboto in nedeljo do okrog 13 stopinj Celzija, v ponedeljek bo že za kakšno stopinjo Celzija topleje.

Od ponedeljka do srede bo prevladovalo suho in povečini zmerno oblačno vreme, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa kaže na večjo možnost padavin.