Od sobote omejitev gibanja v obalno-kraški regiji

Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer bodo v obalno-kraški regiji v soboto, 27. februarja, začeli veljati strožji ukrepi. Slovenska vlada je izdala nov odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi, ki velja do 5. marca 2021. Policisti sporočajo, da bodo že ta konec tena poostreno nadzirali spoštovanje omenjenih ukrepov. Odlok predvideva tudi izjeme, kot so odhod na delo in prihod z dela, opravljanje gospodarskih oziroma kmetijskih dejavnosti, obisk zdravnika, nujna pot v lekarno, stiki z oskrbe potrebnimi družinskimi člani. Po novem pa ne bo možno nakupovati v trgovini izven regije, tudi če je ni v občini znotraj regije ali če je bliže občini stalnega prebivališča.

Preko meja statistične regije je mogoče potovati z negativnim PCR oziroma hitrim testom, ki ni starejši od 48 ur, s potrdilom zdravnika o prebolelem covidu-19 ali z dokazilom o cepljenju s cepivi Pfizer oziroma Moderna. Šole bodo vsekakor ostale odprte, so napovedali.