Od sredine novembra v Sloveniji prepovedano privezovanje psov

Od 11. novembra dalje v Sloveniji ne bo več dovoljena trajna namestitev psov na privezu na kakršen koli način, so opozorili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za kršitev je predvidena globa v višini do 1600 evrov. Bodo pa morali biti psi med sprehodom na javnih mestih še vedno na povodcu, so pojasnili.

Z 11. novembrom se bo namreč končalo prehodno obdobje za prilagoditev skrbnikov na popolno prepoved trajnega privezovanja psov, ki ga določa novela zakona o zaščiti živali iz leta 2023.

Od tega datuma dalje kakršna koli oblika trajne namestitve psa na privezu (verigi, vrvi, vodoravnem vodilu ipd.) v domačem okolju ni več dovoljena, so v sporočilu za javnost zapisali na upravi.

V domačem bivalnem okolju morajo imeti psi namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom ter ponuja možnost zavetja pred vremenskimi vplivi. Primerne oblike so ograjeni pesjaki, ki omogočajo prosto gibanje, primerno je tudi bivanje v hiši ali stanovanju ali pa kombinacija zunanje ograjene površine in notranjega prostora, so pojasnili.

Tudi v Italiji od 1. julija letos, ko je stopil v veljavo zakon Brambilla, ni več dovoljen kakršenkoli trajen privez psov. Za kršitelje so predvidene globe do 5000 in več evrov, v nekaterih primerih pa tudi zaporna kazen.