Odjuga pobrala sneg v gorah, že danes pa nova večja pošiljka

Izrazita odjuga je včeraj in ponoči marsikje v gorah pobrala večji del snega. Temperature so bile sinoči in ponoči v gorskem svetu za več stopinj Celzija nad lediščem in je močno deževalo. Tudi pogled na še do pred nekaj dni pobeljene Višarje je bil danes zjutraj dokaj klavrn, da ne govorimo o nižjih gorskih predelih, kot je denimo Plodn, kjer o snegu ni bilo več ne duha ne sluha.

Posledice izrazite odjuge pa bodo kratkotrajne, saj bo že danes ob prehodu hladne vremenske fronte v gorah močno snežilo. Pričakujejo da bo krajevno lahko padlo tudi do več kot pol metra novega snega. Temperature se bodo že danes zvečer tudi v gorskem svetu občutno spustile in bodo več dni ostale na zimskih vrednostih. Razmere bodo torej spet idealne za pripravo smučarskih prog.