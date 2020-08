Odkrili vzroke vijolično obarvanega morja

Morje med Belimi skalami in rtom Ronek je pred dnevi v vijolično obarval nekdo, ki je tam odvrgel hipermangan, poročajo Primorske novice. Ugibanja, ki so se pojavila po tem, ko so domačini opozorili na nenavaden pojav, so potrdili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Kaj je pri Belih skalah v morju neznanec razkuževal s hipermanganom, pa ni znano.

Domnevajo, da so kopalci na priljubljeni divji plaži uporabljali hipermangan (morda so kaj razkuževali) in ga po nesreči odvrgli v morje.

Kalijev hipermangan se uporablja za razkuževanje živil ali drugih predmetov. V stiku z vodo se obarva vijolično. Če bi ga zaužili, ne da bi ga razredčili, bi lahko škodil. Ker pa se v vodi dobro topi, hitro postane neškodljiv. Uporablja se tudi pri čiščenju ran, razjed, pri ekcemih in glivičnih obolenjih kože ter pri kožnih vnetjih.