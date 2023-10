»Odnosi med FJK in Slovenci so dobri«

»Dežela Furlanija Julijska krajina dobro sodeluje s Slovenijo in slovensko manjšino,« je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga zagotovil slovenskemu veleposlaniku v ZDA Iztoku Mirošiču. Pobudo za srečanje je dal Fedriga, to je bilo prvi obisk predsednika FJK na diplomatskem predstavništvu Slovenije.

Mirošič je izpostavil večletni razvoj dobrih medsosedskih in obmejnih odnosov ter skupno skrb za narodni manjšini v obeh državah. Pri tem je podčrtal, da imajo odnosi med Slovenijo in FJK še veliko razvojnih možnosti in priložnosti, pri čemer je posebej omenil projekt Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica.

Sogovornika sta ob migracijskih problemih poudarila pomen in skrb za odprto in delujočo šengensko meddržavno mejo, ki naj še bolj gospodarsko in kulturno poveže obmejni prostor. Fedriga ni omenil možnosti ponovne uvedbe mejnih kontrol med Italijo in Slovenijo, za katero se zavzemajo nekateri njegovi strankarski somišljeniki. Nenazadnje minister in podpredsednik vlade Matteo Salvini. Predsednik je v znak spoštovanja in hvaležnosti veleposlaniku Mirošiču izročil zlato medaljo deželne uprave.

