Odpoklic čevapčičev

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva kupce, ki so živilo doma zamrznili, naj ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa

STA |
Lokev |
24. apr. 2026 | 16:10
    Čevapčiči, fotografija je simbolična (WIKIPEDIA/NENAD STOJKOVIC)
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec čevapčičev proizvajalca Mesarija Prunk, Lokev, v katerem je ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida - sulfitov. Živilo je odpoklicala.

Čeprav je živilu potekel rok uporabe - datum proizvodnje živila je 15. april, rok uporabe pa 18. april - uprava kupce, ki so živilo doma zamrznili, poziva, da živilo zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Kot so zapisali na spletni strani, uporaba žveplovega dioksida - sulfitov v mesnih pripravkih ni dovoljena. Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida po besedah uprave predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok z alergijo na žveplov dioksid.

