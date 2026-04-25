Odpoklic čevapčičev

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec čevapčičev proizvajalca Mesarija Prunk, Lokev, v katerem je ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida - sulfitov. Živilo je odpoklicala.

Čeprav je živilu potekel rok uporabe - datum proizvodnje živila je 15. april, rok uporabe pa 18. april - uprava kupce, ki so živilo doma zamrznili, poziva, da živilo zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Kot so zapisali na spletni strani, uporaba žveplovega dioksida - sulfitov v mesnih pripravkih ni dovoljena. Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida po besedah uprave predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok z alergijo na žveplov dioksid.