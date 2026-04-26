SloVolley in Soča gladko, Kontovel brez finala

V odbojkarskih moški C- in ženski D-ligi, ter v play-offu košarkarske deželne divizije 1

Spletno uredništvo |
FJK |
25. apr. 2026 | 22:33
    Odbojkarji SloVolleyja ZKB na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)
ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Favria 3:0 (25:21, 25:7, 25:18)

SloVolley ZKB: Castellani 2, Bulfon 15, Jerič 3, Sutter 15, Komjanc 7, Terpin 10, Margarito (L), Dessanti 0, Bensa 0, Micali 0, Segre 2, Vattovaz 0, Vremec 0. Trener: A. Peterlin.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Farravolo 3:0 (25:13, 25:17, 25:9)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Cocco 7, Piva 13, Komic 17, Menis 4, Paulin 4, Cotič 2, D’Amelio (L1), Tognolli 2, Tosolini, L. Berzacola, A. Berzacola, Coco, Gruden, Buna (L2). Trener: Orel.

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1 – Povratna tekma polfinala play-offa

Kontovel – Ronchi 59:73 (16:18, 23:31, 41:57)

Kontovel: Terčon 7 (1:2, 3:5, 0:3), Rocchetti 0 (-, 0:1, -), Gulič 0, S. Regent 0 (0:2, -, 0:1), Salvi 0, Daneu 12 (4:4, 1:7, 3:6), Bellettini nv, Škerl 9 (3:5, 0:3, 2:4), Mattiassich 11 (-, 4:9, 1:2), De Petris 6 (03, 39, -), G. Regent 0 (-m 0:1, -), Scocchi 11 (-, 15, 3:7). Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so z dvignjeno glavo zaključili sezono. Na povratni tekmi polfinala končnice za napredovanje so morali varovanci trenerja Francesca Perica priznati premoč peterke z Ronk, ki je zasluženo napredovala v finale. Gostje so z dobro obrambno zmedli Kontovelove strelce in stalno višali prednost predvsem v drugi in tretji četrtini.

