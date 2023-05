Ogenj hudo poškodoval dvonadstropno stavbo

Gasilci iz Codroipa in iz Vidma so danes ponoči ob 1.10 posredovali v Ulici Udine v Codroipu, kjer je zagorela dvonadstropna stavba. Ko so prišli na kraj, je ogenj že zajel večino prostorov, zato je bilo gašenje težavno. Uspelo jim je zajeziti požar in preprečiti, da bi se razširil na bližnja poslopja, nato so ga pogasili. V požaru na srečo ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda. Gasilci so zavarovali stavbo in preverili da ne bilo skritih pogorišč. Na kraju so bili karabinjerji, ki skupaj z gasilci preverjajo vzroke požara in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores.