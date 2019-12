Oglobili kar 15 avtomobilov na mestih za invalide

V okviru včerajšnjega poostrenega nadzora ob mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami so policisti iz Kopra na območju mesta oglobili kar 15 avtomobilov, ki so bili neupravičeno parkirani na mestih za invalide. V poostrenem nadzoru so policisti sodelovali z občinskim redarstvom. Omenjene kršitve so med drugim ugotovili v le nekaj urah. Naložili so tudi dve globi zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo, eno vozilo pa so zasegli, ker voznik ni imel vozniškega dovoljenja. Kršitve parkiranja na prostorih za invalide so ugotovili tudi v drugih krajih na območju PU Koper.

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami so pogosto postavljeni v slabši položaj, sporoča PU Koper, kar jim dodatno otežuje udeležbo v cestnem prometu. Ostali so zato dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati, opozarjajo.