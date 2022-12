»Ohraniti in če mogoče nadgraditi to, kar imamo«

Ob njenem nedavnem obisku v našem tržaškem uredništvu smo priložnost izkoristili za daljši pogovor s senatorko Tatjano Rojc.

Demokratska stranka vse od volitev doživlja razburkane čase. Napovedali so spremembe, začenši z umikom Lette, a do teh prihaja zelo počasi. Vtis je, da se stranka ne odziva dovolj hitro na zunanje dogodke. Se strinjate?

Strinjam se. Odzivni čas je predolg. Na poraz, ki ni bil toliko številčen kot političen, bi se morali odzvati hitreje. Kako, pa je drugo vprašanje, ki terja globok premislek.

Ima DS samo problem liderja ali tudi politične vizije?

Oba. Lider je odraz politične vizije, ki naj bi jo imela stranka. Dve možnosti obstajata; stranko obrniti bolj na levo, proti temam, ki so bile nekako blizu Komunistični partiji in njenim naslednicam, ali pa utrditi to, kar je bil zametek DS, da se združi več duš, kot je bilo v nekdanji Oljki. V vsakem primeru pa se mora ponovno približati ljudem.

Kandidati za vodstvo DS so zaenkrat Bonaccini, Schlein in De Micheli. Koga bi podprli?

Kot kaže, se bo oglasil tudi Cuperlo (včeraj je potrdil svojo kandidaturo, op. nov.). Treba bo videti programe. Strinjam se z nekaterimi, ne vsemi idejami Elly Schlein in Stefana Bonaccinija. Paola De Micheli po mojem nima možnosti za uspeh.

Bi torej podprli Cuperla?

Nimam še jasnih pojmov. Čakam na programe. Cuperlo je človek, ki veliko razmišlja, meni je všeč, z njim imam odlične odnose. Ne vem pa, če je primeren človek za vodenje stranke, ki naj bi bila tudi ljudska. Ima pa pristop do politike, ki mi je blizu.

Svojo težo v stranki imajo t. i. struje. Se prepoznavate v kateri izmed teh?

Struje so eden izmed razlogov, zaradi katerih smo prišli do stopnje, da DS nima enotne pozicije do številnih tem. Kjer je preveč struj, je preveč volje po oblasti. Preštevanje v stranki ni enostavno, niti prijetno.

Katero vlogo pa na političnem parketu odigrava sredinski tabor, naveza Akcija-Živa Italija?

Bistveno. Pomembno vlogo odigrava Renzi, ki je zelo inteligenten politik. Ima vizijo in jasne pojme, je pa nezanesljiv, kot smo videli s propadom dogovora z DS pred volitvami.

Bistveno v korist sedanje vlade ali opozicije?

To bi bilo dobro razumeti.

Kakšno trajanje napovedujete vladi Giorgie Meloni?

Do konca mandata, absolutno.

Zakaj?

Ker je desnica prvič na vladi, ker bodo kljub temu, da bodo imeli hude interne pritiske, tako od Berlusconija kot od Salvinija, vedno našli dogovor. Premierka se je obkrožila s svojimi ljudmi in je politično zelo inteligentna ženska. Prišla je na vlado in se ne bo pustila kar tako odstaviti.

Koliko je vaše parlamentarno delo fokusirano na manjšino?

Manjšina je razlog, zaradi katerega sem sprejela ta izziv. Moja glavna skrb s to vlado je, da se ohrani to, kar imamo. Če bo mogoče, da se nadgradi, denimo da se udejanjijo členi zaščitnega zakona, ki so še mrtva črka. Pri tem je pomembno, da smo v narodni skupnosti s svojimi predlogi enotni. DS v tem stoji za mano, tudi slovenska diplomacija, ki podpira potrebe, bolj kot zahteve slovenske narodne skupnosti, ki jo jaz predstavljam v parlamentu. Zato je pomembno, da ohranimo predstavništvo v Rimu.