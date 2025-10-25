Olivia Schubert nova predsednica Fuena

Federalistična unija evropskih manjšin Fuen ima novo predsednico. To je Olivia Schubert, podpredsednica samoupravne skupnosti Nemcev na Madžarskem. Schubert je nasledila Loránta Vinczeja, pripadnika madžarske manjšine v Romuniji in evropskega poslanca, ki se od mesta predsednika unije poslavlja po devetih letih.

Schubert so na čelo največje evropske organizacije manjšin izvolili danes dopoldne na 69. kongresu Fuena v Bocnu na Južnem Tirolskem. Kongres so letos gostili Ladinci. 260 delegatov kongresa je glasovalo za tri kandidate. Olivia Schubert, ki je že v prvem krogu s 180 glasovi premagala Danca iz Nemčije Jensa Christiansena in Nemca z Danske Gösto Tofta, je prva ženska na čelu manjšinske organizacije.