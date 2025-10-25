VREME
Sobota, 25 oktober 2025
Olivia Schubert nova predsednica Fuena

Pripadnica nemške manjšine na Madžarskem je prepričala večino delegatov kongresa največje evropske organizacije manjšin

Spletno uredništvo |
Bocen |
25. okt. 2025 | 17:44
    Olivia Schubert nova predsednica Fuena
    Olivia Schubert je mesto predsednice Fuena prevzela od Loránta Vinczeja( Fuen )
Federalistična unija evropskih manjšin Fuen ima novo predsednico. To je Olivia Schubert, podpredsednica samoupravne skupnosti Nemcev na Madžarskem. Schubert je nasledila Loránta Vinczeja, pripadnika madžarske manjšine v Romuniji in evropskega poslanca, ki se od mesta predsednika unije poslavlja po devetih letih.

Schubert so na čelo največje evropske organizacije manjšin izvolili danes dopoldne na 69. kongresu Fuena v Bocnu na Južnem Tirolskem. Kongres so letos gostili Ladinci. 260 delegatov kongresa je glasovalo za tri kandidate. Olivia Schubert, ki je že v prvem krogu s 180 glasovi premagala Danca iz Nemčije Jensa Christiansena in Nemca z Danske Gösto Tofta, je prva ženska na čelu manjšinske organizacije.

