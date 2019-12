Omenjajo se snežinke

Današnje poslabšanje se bo zaključilo v večernih urah, padavine bodo postopno oslabele in ponehale. Vremenska fronta bo v nočnih urah zapuščala naše kraje.

Vreme se bo po zaslugi kratkotrajnega anticiklona jutri in v sredo izboljšalo. Prevladovala bo jasnina. Pred nami sta dva lepa decembrska dneva. Jutri bo zapihala burja, v sredo bo proti nam začel pritekati bolj mrzel severni zrak. Najnižje nočne temperature bodo v sredo marsikje okrog ledišča.

V četrtek bo naše kraje dosegla in razmeroma hitro prešla nova vremenska fronta. Za zdaj kaže, da bo oslabljena in da ne bo posebno bogata s padavinami. Temperature pa bodo, razen ob morju, dovolj nizke za morebitno sneženje. Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi rahlimi krajevnimi padavinami. Ni izključeno, da se bodo tudi ponekod na Kraški planoti in morda deloma v nižinah prikazale snežinke.

V petek pričakujemo novo solidnejšo vremensko fronto z naglo in občutno otoplitvijo ter večjimi količinami padavin. Zapihali bodo južni vetrovi, proti nam bo pritekal toplejši sredozemski zrak. Za soboto in nedeljo kaže na novo izboljšanje.