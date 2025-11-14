Onesnaženost marsikje presega opozorilne vrednosti

Zračna onesnaženost danes v FJK marsikje presega, ponekod tudi občutno, opozorilne vrednosti. Tudi danes je trenutno najvišja v Fiumicellu, kjer je deželna agencija za okolje Arpa namerila koncentracijo prašnih delcev PM 10 88 µg/m³, opozorilna vrednost pa je 50 µg/m³. Zrak je zelo onesnažen tudi na Tržaškem. Pri Sinhrotronu denimo je Arpa opoldne namerila 79 µg/m³, na Trgu Volontari Giuliani pa 71 µg/m³. Tudi na Videmskem koncentracije dosegajo 78 µg/m³, medtem ko v Novi Gorici (Grčno) je Arso nameril dnevno vrednost 63 µg/m³, kar bi bil najbrž primerljiv podatek tudi za Gorico, kjer pa Arpa na spletu nima postaj, razen v Doberdobu, kjer so trenutno vrednosti pod opozorilno mejo.

Gre za posledico okrepitve anticiklona s toplim višinskim zrakom in posledično veliko stanovitnostjo, pri čemer se onesnaževala ne razpršujejo v ozračje, pač pa se zadržujejo v vlažni prizemni plasti.

Od danes do nedelje se bo nadaljevalo zelo vlažno vreme. Že danes bo lahko ponekod občasno rosilo. Rahlo rosenje ali šibke padavine bodo pogostejše jutri in v nedeljo, ko se bodo zvečer okrepile.

V ponedeljek bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta, oblačno bo in deževno, temperatura se bo spuščala. Zapihala bo burja, ki bo zrak prečistila.