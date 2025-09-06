»Opazilo se je, da je Armani perfekcionist«

V arhivih, kjer hranijo fotografije z modnih revij v četrtek preminulega kralja italijanske mode Giorgia Armanija, je mogoče opaziti tudi Tržačanko Nino Vodopivec. Njena manekenska kariera se je začela ravno z Armanijem, kasneje je hodila po pistah še mnogih drugih svetovno znanih oblikovalcev oziroma modnih znamk, kot so Maison Martin Margiela, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Jean-Charles de Castelbajac, Hermes, Jean-Paul Gaultier, Celine, Chloe in še bi lahko naštevali ...

Koliko krat ste hodili po Armanijevi modni pisti?

Dvakrat, v bistvu. Bila je ena od mojih prvih revij, ko sem prišla v Milan. Poslali so me na kasting zanj. Bilo je čudno, kasting je bil v neki majhni sobici, kjer je bil nek moški. Tam sem naredila dva koraka, pogledal me je in potem nisem niti več mislila, da bo kaj iz tega. Ampak potem so me iz agencije poklicali, da so me izbrali za modno revijo znamke Emporio Armani. Zatem so me poklicali še za Giorgio Armani, ki je tista najbolj »high fashion« med znamkami te modne hiše.

Kdaj je bilo to?

Leta 2011.

Ste Giorgia Armanija srečali tudi osebno?

Da, na modni reviji nas je pošiljal na pisto, pred tem nas je skrbno pregledal, če je vse v redu. Spomnim se tistega občutka, zdelo se mi je neverjetno, da je bila pred mano ta velika, pomembna osebnost. Najbrž tudi zato, ker je bila moja prva izkušnja s kakim tako velikim imenom iz sveta mode. Opazilo se je, da je perfekcionist, da mu je res pomembno, da je vse na svojem mestu. Sicer pa se v tistih trenutkih vse odvije zelo hitro.