Opolnoči v Sloveniji podražitev bencina in pocenitev dizla

Liter bencina zunaj avtocest in hitrih cest bo v Sloveniji od srede z 1,635 evra dražji za tri cente. Cena litra dizla se bo znižala za 2,8 centa na 1,708 evra, kurilnega olja pa za 3,4 centa na 1,352 evra. Trošarin vlada ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na večini Petrolovih bencinskih servisov na avtocestah je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,76 evra, za liter dizla pa okoli 1,86 evra. Na Molovih črpalkah so cene nekoliko nižje.