V Izoli z novim odlokom uvajajo turistično takso tudi za potniške ladje

Občina Izola bo izkoristila zakonodajno novost in po novem turistično takso zaračunavala tudi potniškim ladjam. S pavšalnim obračunavanjem glede na število potnikov želijo zagotoviti, da se tudi ladijski turizem vključi v financiranje lokalnega okolja.

Kot izhaja iz spremenjenega odloka o turistični taksi, ki so ga v petek potrdili izolski občinski svetniki, spremembe veljajo za ladje, ki se privežejo ali zasidrajo v izolskem akvatoriju ter potnikom omogočijo izkrcanje.

Višina takse se bo določala pavšalno glede na zmogljivosti ladje. Najvišji dnevni zneski se bodo gibali od 200 evrov za ladje z do 200 potniki pa vse do 3200 evrov za ladje z več kot 3001 potnikom.

Zbrana sredstva bodo v celoti porabili namensko. »Porabijo se za vsebine, povezane z razvojem turizma, urejanjem javnih površin in infrastrukture ter promocijo, pa tudi druge aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost bivanja in turistično ponudbo kraja,« so za STA dejali na izolski občini.

Po njihovih ocenah bodo z uveljavitvijo sprememb odloka, ki so usklajene z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, zvišali prihodke iz naslova takse. Večji obisk si lahko obetajo tudi lokalni trgovci, gostinci in ponudniki na podeželju.

Večje potniške ladje se sicer v izolskem akvatoriju še niso sidrale. Za vzpostavitev takšnega režima v praksi bo treba predhodno pridobiti vsa zahtevana soglasja, izdelati varnostne načrte ter ustrezne strokovne podlage in maritimno študijo. »Cilj občine je, da obisk potniških ladij poteka urejeno in uravnoteženo z interesi lokalne skupnosti,» so še poudarili.