V trčenju na Cesti za Bazovico se je huje poškodoval motorist

Na Cesti za Bazovico se je v prometni nesreči, ki se je pripetila zgodaj popoldne, huje poškodoval 63-letni motorist. Medtem ko je vozil v smeri Bazovice, je trčil v tovornjak, ki je odpeljal iz kamnoloma nad Lonjerjem. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč, ki so mu nudili prvo pomoč, nato so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da se je huje ranil v nogo in da je izgubil veliko krvi. Zlomil si je tudi zapestje in si je poškodoval prsni koš. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Vseskozi je bil pri zavesti.

Na kraju so bili še lokalni policisti, ki so cesto prehodno zaprli v obe smeri in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče.