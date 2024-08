Opozicija v FJK: Samomor z zdravniško pomočjo v parlament!

Dosedanji opozicijski pobudi, da bi se o vprašanju ureditve pravice do prostovoljnega končanja življenja izrekel deželni svet FJK, nista bili uspešni, saj ju je desnosredinska večina ustavila. Kar pa še ni razlog, da bi prenehali s prizadevanji, kot dokazuje danes predstavljena namera Enrica Bulliana (Pakt za avtonomijo) in Roberta Cosolinija (Demokratska stranka), s katero želijo doseči, da bi deželni svet FJK s sklepom pozval senat in poslansko zbornico ter tudi vlado k sprejetju zakona, ki bi, kot je že dvakrat pozvalo ustavno sodišče – prvič leta 2019 z razsodbo Antoniani/Cappato, julija pa spet, ko so sodniki zapečatili ekstenzivno interpretacijo pogoja odvisnosti od zdravstvene pomoči za preživetje – dokončno definiral in reguliral pravico do samomora z zdravniško pomočjo.

»Iz vrst večine smo v deželnem svetu večkrat slišali, da odločanje o pravici do samomora z zdravniško pomočjo ni v pristojnosti dežele, pač pa parlamenta, tako da pričakujemo, da se nam bodo pridružili pri tem prizadevanju,« je provokativno dejal Enrico Bullian.

Pod pobudo so se podpisali vsi opozicijski deželni svetniki razen Marka Pisanija (Slovenska skupnost) in Francesca Russa (Demokratska stranka).