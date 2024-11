Oranžno opozorilo zaradi močne burje

Burja se bo nocoj okrepila in bodo njeni sunki presegali hitrost 100 kilometrov na uro, opozarja Arso, ki je objavil oranžno opozorilo od 18. ure danes (sreda) do 13. ure jutri (četrtek). V minulih dneh je v Tržaškem zalivu vseskozi pihala zmerna burja. Meteorološka opazovalnica deželnega agencije za okolje Arpa je v Trstu na pomolu Bandiera namerila njen najmočnejši sunek 76 kilometrov na uro. Občutno močnejša pa je bila bolj vzhodno, denimo v Boljuncu, kjer smo namerili njeno najvišjo hitrost 98 kilometrov na uro.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno in za ta čas kar mrzlo vreme, pri čemer bo ravno burja povečevala občutek mraza. Najnižje nočne temperature se bodo marsikje v nižinah spustile do okrog ničle ali rahlo pod ničlo.

Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme. Noči bodo mrzle, najvišje dnevne pa bodo do okrog ali ponekod le malo nad 10 stopinj Celzija. Burja bo od petka slabela in postopno ponehala.