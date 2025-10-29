Orkan Melissa po razdejanju na Jamajki dosegel Kubo

Melissa, eden največjih orkanov na območju Atlantskega oceana v zgodovini, je davi dosegel Kubo, potem ko je na Jamajki povzročil razdejanje. Čeprav je jugovzhodno obalo Kube dosegel oslabljen kot orkan 3. kategorije, je prinesel vetrove s hitrostjo do 195 kilometrov na uro. Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi.

Melissa, ki je kot orkan najvišje 5. kategorije z vetrovi s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro v torek dosegla Jamajko, je povzročila razdejanje na jugozahodu te karibske otoške države. Poročajo o poplavljenih cestah ter podrtih drevesih in daljnovodih, zaradi česar je del prebivalcev brez elektrike. Močno poškodovane so tudi bolnišnice, šole in mostovi.

Premier Jamajke Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče in uradno zaprosil druge države za pomoč, med drugim ZDA. Uvodoma so poročali o treh smrtnih žrtvah, po navedbah vlade pa je prezgodaj za ocene, koliko bi jih lahko še bilo.

Premier je posvaril pred uničujočimi posledicami, a izpostavil, da bo potrebno na celoten obseg škode počakati, da se zdani.

Minister za lokalno upravo in podnebne spremembe Dezmond McKenzie je na novinarski konferenci povedal, da je več kot 530.000 oziroma 77 odstotkov vseh odjemalcev ostalo brez električne energije, dela za obnovo pa so se začela nemudoma.