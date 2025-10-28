Orkan Melissa se je še okrepil

Orkan Melissa, ki se je v ponedeljek okrepil v najvišjo, peto stopnjo in bo drevi dosegel Jamajko, je danes svojo moč še okrepil. Prinesel je vetrove s približno 290 kilometri na uro, s čimer velja za drugo najmočnejšo nevihto v regiji v zgodovini. Na Jamajki, ki naj bi jo dosegel v nekaj urah, se pripravljajo na katastrofalne razmere in posledice.

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je prebivalcem Jamajke izdal še zadnje nujno opozorilo, naj se pripravijo in poiščejo zavetje pred močnim vetrom in deževjem.

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) pričakuje, da bodo razmere ob prihodu orkana na Jamajko katastrofalne. Po njihovih navedbah bo Melissa tako močna, da bo Jamajko preoblikovala za prihodnja leta in bi lahko sprožila humanitarno katastrofo.

Jamajko doslej še ni prizadel orkan pete stopnje. Je pa sicer ta otoška država nanje navajena, saj jo posredne tropske nevihte, ki jih prinesejo orkani, prizadenejo dvakrat do trikrat letno. Zelo redko pa se zgodi, da orkan dejansko doseže kopno, kot se bo to zgodilo tokrat.

Energetski in prometni minister Daryl Vaz je danes prebivalce opozoril, da je orkan že zelo blizu, a ljudje še imajo čas, da zavarujejo svoje domove. Dodal je, da je približno 240.000 ljudi že ostalo brez elektrike.

Jamajška vlada je na več ranljivih območjih odredila evakuacijo. Aktivirali so tudi zavetišča pred nevihtami, že v soboto zvečer pa zaprli mednarodno letališče v Kingstonu.

Orkan se premika precej počasi, s približno 11 kilometri na uro, kar pomeni da je še bolj nevaren, saj so območja na njegovi poti bistveno dlje časa izpostavljena hujšim vremenskim razmeram, kot sta močno deževje, vetrovi in zemeljski plazovi.