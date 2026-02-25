Ortopedska bolnišnica Valdoltra lani poslovala z 2,2 milijona evrov presežka

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je leto 2025 zaključila z 2,2 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. V bolnišnici so lani izvedli 6020 ortopedskih operacij ter 3085 vstavitev sklepnih endoprotez, kar je največ v 116-letni zgodovini bolnišnice in za 256 več kot v letu 2024, so sporočili po torkovi seji sveta bolnišnice.

Pogodbeni program zdravstvenih storitev so dosegli na vseh področjih dela, vključno z operativnimi programi protetike, operacijami hrbtenice in rame, posegi hallux, MR in CT preiskavami, RTG slikanji ter ambulantnimi storitvami. Na podlagi uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja je bolnišnica izvedla še povečan obseg zdravstvenih storitev izven rednega delovnega časa z namenom skrajševanja čakalnih dob, so zapisali v sporočilu za javnost.

Bolnišnica je v letu 2025 ustvarila 49,4 milijona evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več od načrtovanih in 11 odstotkov več kot v letu 2024. Dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 2,2 milijona evrov je v primerjavi s poslovnim letom 2024 za 45 odstotkov boljši rezultat. Bolnišnica bo presežek namenila za izvajanje razvojnih projektov, usposabljanje in motivacijo zaposlenih, nabavo nove opreme in nadaljnjo gradnjo infrastrukture, so napovedali.

Na področju investicij so zaključili dobavo treh RTG aparatov, dobavili parogeneratorje za potrebe sterilizacije, nadgradili strežniški IT sistem ter posodobili računalniško opremo.

Vložili so tudi v iztrošen inštrumentarij ter medicinsko in nemedicinsko opremo. Skupna vrednost vlaganja, ki ga je bolnišnica financirala iz lastnih sredstev, je znašala 3,2 milijona evrov. Pripravili so tudi projektno dokumentacijo za dobavo dveh MR aparatov in ureditev novega centra hiperbarične medicine.

Med strokovnimi novostmi so izpostavili začetek testiranja robotskega sistema za implantacijo kolenskih endoprotez ter nadaljevanje zdravljenja pacientov z uporabo hiperbarične komore. Bolnišnica je pridobila še nov program rehabilitacije, ki je skupaj z infrastrukturnimi projekti del njene razvojne in strokovne strategije, so zapisali.